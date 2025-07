Fiere, il Piemonte rilancia: riaprono i termini per l'iscrizione al calendario fieristico 2026

Per le fiere che si terranno in Piemonte nel 2026 si riaprono i termini per la presentazione della richiesta di riconoscimento e attribuzione di qualifica da parte della Regione. L’assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte Paolo Bongioanni ha infatti riaperto una finestra temporale in cui i soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche sul territorio piemontese possono presentare fino al 4 agosto agli uffici regionali la richiesta di attribuzione di qualifica – internazionale, nazionale, regionale e locale – e l’inserimento nel calendario fieristico regionale per il 2026.

"Ho voluto con convinzione questo provvedimento – spiega l’assessore Bongioanni – perché sto rimettendo le nostre fiere al centro di un sistema di valorizzazione del territorio che unisca in modo organico commercio, promozione dei nostri straordinari prodotti tipici, richiamo turistico in molti casi anche internazionale, storia e tradizioni locali. Le fiere, per loro natura, esprimono tutte queste potenzialità. Ho quindi offerto la possibilità di inserirsi a chi non l’avesse fatto nei tempi previsti e a nuove manifestazioni di aggiungersi a quelle già esistenti, andando così ad arricchire un calendario che già oggi conta ben 220 manifestazioni: 9 internazionali, 41 nazionali, 50 regionali e 120 locali, distribuite su tutto il territorio regionale. A queste si aggiungono anche 283 sagre e fiere mercato regionali. Un tessuto tradizionale straordinario che intendiamo sostenere con tutti gli strumenti, a partire dallo stanziamento di 700 mila euro con cui dopo 15 anni torniamo a finanziare tutte le fiere del calendario 2025".

Di norma la domanda di iscrizione dev’essere presentata entro e non oltre il 31 marzo dell’anno precedente per le fiere di qualifica internazionale e nazionale, ed entro il 31 maggio per la qualifica regionale e locale. Grazie a questo nuovo provvedimento, i legali rappresentanti delle fiere interessate hanno tempo fino al 4 agosto (10 giorni a partire dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte avvenuta il 24 luglio) per presentare la propria domanda all’Assessorato al Commercio e ottenere l’iscrizione nel Calendario fieristico piemontese 2026.



A questo link si può scaricare il Calendario delle fiere e sagre 2025: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sviluppo/commercio/calendario-fieristico-regionale