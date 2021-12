Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 24 dicembre, nel comune di Garessio.

Un'auto coinvolta in un incidente al km 82 sulla strada statale 28 fuori dall'abitato della frazione Trappa.

Sul posto i vigili del fuoco di Garessio per la messa in sicurezza del veicolo. Polizia locale in loco per rilievi e gestione della viabilità. Nessun ferito.