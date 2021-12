Cerimonia di inaugurazione laboratorio “MODELING DESIGN REALITY”

Il 21 dicembre 2021 ha avuto luogo presso l’I.I.S. Luigi Einaudi di Alba (corso CAT ex Geometri) la cerimonia di intitolazione del Laboratorio di Modellazione Grafica Computerizzata al Professor Giuseppe Di Muro scomparso improvvisamente a soli 53 anni a fine maggio 2021.

Il compianto docente Di Muro si è sempre adoperato per migliorare la preparazione tecnica dei futuri Geometri del nostro territorio, rivolgendo il proprio specifico impegno alle evoluzioni tecnologiche legate alla progettazione con strumenti CAD-BIM e gli sviluppi dell’elaborazione della computer grafica in ambito tridimensionale, sino alla predisposizione delle simulazioni in “realtà aumentata” con l’utilizzo dei visori.

Per ricordare il suo impegno, l’Istituto di Istruzione Superiore "L. Einaudi" ha deciso di intitolare il “Laboratorio Modeling Design Reality” alla Sua persona che negli ultimi anni ha dedicato notevoli energie a questo determinante e lungimirante progetto di sviluppo.

In questo Laboratorio gli studenti potranno progettare “in realtà aumentata” e realizzare elaborati tridimensionali tramite “modellazione solida” e stampa 3D.

Il valore aggiunto dell’uso di tali tecnologie nella progettazione è consentire al tecnico di valorizzare il proprio lavoro e renderlo facilmente comprensibile ai clienti, che possono vedere in anteprima l’edificio inserito nell’ambiente naturale e tutti gli spazi interni arredati. Un altro vantaggio fondamentale è la possibilità di trasformare rapidamente il progetto adeguandolo alle nuove richieste.

L’inaugurazione è stata effettuata dalla Dirigente dell’Istituto Prof. Valeria Cout, alla presenza dei famigliari, dei Professori e degli studenti delle classi 4D e 5D; l’evento ha visto inoltre la positiva partecipazione del Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Cuneo rappresentato dal Presidente Geom. Carlo Cane e dal Consigliere Geom. Roberto Rey.

Nel corso della manifestazione è stata consegnata una borsa di studio allo studente Emilio Costantino che si è distinto per impegno e risultati raggiunti nell’anno scolastico 2020/2021 avendo avuto come guida il docente scomparso.

Infine l’Istituto Einaudi ha deciso di aprirsi al territorio mettendo a disposizione il laboratorio e le proprie professionalità e competenze. Infatti, nel prossimo anno saranno attivati corsi di formazione tecnica CAD e Revit rivolti anche ad utenti esterni.

Si segnala che a questo riguardo è possibile effettuare iscrizioni anche da parte di interessati non studenti.