Contagi in crescita, annullato ”Conciati per le feste”

Si erano già prenotati in tanti per i nove appuntamenti di “Conciati per le feste”, l’iniziativa promossa dal Comune di Villanova Mondovì e rivolta ai bambini che dal 27 dicembre al 7 gennaio prossimi avrebbe allietato i pomeriggi dei più piccoli con laboratori creativi, letture animate e stage di teatro. L’aggravamento della situazione pandemica e la costante crescita dei contagi, però, hanno suggerito all’Amministrazione comunale di annullare l’intera manifestazione.

«Siamo ovviamente dispiaciuti per il triste epilogo - fanno sapere il vicesindaco e assessore alle Manifestazioni, Michele Pianetta, e la consigliera con delega all’Istruzione, Luisella Bergerone - ma come amministratori pubblici ci siamo sentiti in dovere di tutelare innanzitutto la salute dei nostri concittadini. Sebbene tutti gli appuntamenti si sarebbero svolti nel pieno rispetto delle normative di sicurezza, abbiamo preferito intraprendere la strada della prudenza. Confidiamo di recuperare l’intero programma nei prossimi mesi, non appena la situazione emergenziale sarà rientrata e l’andamento pandemico nuovamente stabilizzato».