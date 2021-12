Da Peveragno ringraziamenti natalizi a chi ha agito "per la cura del bene Comune"

Giungano i nostri migliori auguri di buon pensionamento a Marisa Lingua e a Laura Campana. A loro va il nostro più sincero ringraziamento per la scelta di aver dedicato le proprie energie e qualità personali alla cura del bene Comune, con dedizione e modestia.



Il quotidiano servizio alla collettività, talvolta non compreso e apprezzato da chi non sa e non è interessato a conoscerne gli aspetti tecnici, è davvero essenziale perché si possa essere una comunità in senso pieno. Come ha detto il consiglio di Stato, il massimo organo di giurisdizione amministrativa del nostro paese, far parte di una comunità di lavoro qualificata e competente, ispirata a principi di trasparenza e indipendenza, anziché a legami di solidarietà politica, garantisce i cittadini ed i Governi di ogni colore politico, rappresentando l’ossatura di amministrazioni dove si perseguono interessi di tutti e non di una o poche parti.



Ringraziamo allo stesso modo Bruno Danilo, Garro Danis, Gasco Paolo, Dutto Roberta, Macagno Enrica e Rabino Roberta che hanno condiviso fino a quest'anno una parte del proprio percorso lavorativo nel nostro Comune, perché possano sempre trovare ispirazione e determinazione ad agire al servizio di tutti.



La cittadinanza peveragnese riconoscente