Fondo mutualistico per le imprese agricole, assegnati 50 milioni per il 2022

È salva la qualifica di imprenditore agricolo per coloro che a causa di calamità naturali, eventi epidemiologici, epizozie o fitopatie non siano in grado di rispettare, temporaneamente, il criterio della prevalenza nell'utilizzo dei propri prodotti come disposto dall’articolo 2135 del codice civile. È quanto emerge tra le numerose le misure riguardanti l’agricoltura, approvate definitivamente in aula alla Camera.



“Particolarmente rilevante – commenta Roberto Moncalvo Delegato Confederale Coldiretti Cuneo – è il pacchetto di misure per il settore agricolo che Coldiretti ha proposto e sostenuto sin dalla fase di confronto preparatoria della manovra. In considerazione dei gravi danni subiti dalle imprese agricole in conseguenza degli eventi climatici estremi, sempre più frequenti, molto importanti sono le risorse assegnate ad un fondo di mutualizzazione per ampliare il ventaglio di strumenti di gestione del rischio a disposizione delle imprese agricole (50 milioni nel 2022). Allo stesso modo per le assicurazioni agevolate stanziati 50 milioni per il 2022 e 80 dal 2023. Tra gli interventi più significativi c'è la conferma dell'esenzione IRPEF sui redditi agrari e dominicali nonché delle percentuali di compensazione IVA nel settore zootecnico (bovini e suini). Di rilievo la decontribuzione per i giovani imprenditori agricoli under 40 neo insediati, il rifinanziamento del fondo filiere istituto con la Legge di Bilancio dello scorso anno (80 milioni per il 2022 e 50 per il 2023). Il fondo competitività ottiene 20 milioni per il 2022, il fondo grano duro 10 milioni sempre per il 2022. Al fine di favorire il distretti del cibo, introdotti con la legge di bilancio per il 2018, vengono stanziati 110 milioni. Assegnati, inoltre, 50 milioni per la misura "ISMEA investe" e 10 milioni per gli interessi sulle garanzie concesse dall'Istituto. L'intervento "donne in campo" – continua Moncalvo - vede un impegno di risorse pari a 5 milioni nel 2022 e 15 nel 2023. Le risorse a sostegno del settore forestale ("Strategia forestale") sono pari a 30 milioni nel 2022 e nel 2023 e 40 nel 2024. Inoltre, di grande importanza è la proroga per gli anni 2022, 2023 e 2024 del Bonus verde”.



Misure finanziarie di sostegno sono state previste per la filiera delle carni derivanti da animali della specie avicola e per le imprese del comparto della birra, con la progressiva riduzione delle accise nel triennio, unitamente ad agevolazioni progressive per i birrifici con produzione annua fino a 60.000 ettolitri. Sono previsti, inoltre rifinanziamenti a favore delle "filiere minori" (apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio).