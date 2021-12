Fossano: il centro vaccinale si sposta dalla Protezione Civile

Informiamo i nostri lettori che dal 1 gennaio 2022 il centro vaccinale per il Covid19 di Fossano, attualmente presso l’Ospedale Maggiore sarà trasferito nuovamente presso il sito di Protezione Civile in via Granatieri di Sardegna, 1.



La prima seduta è in calendario il 2 gennaio, senza accesso diretto.



Dal 10 gennaio si vaccinerà il lunedì e martedì dalle 14.30 alle 19.30, il sabato e domenica dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 19.30.