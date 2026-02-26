Giornata mondiale dell'udito: controlli audiometrici gratuiti all'ospedale S. Croce anche per i bambini

Martedì 3 marzo è la Giornata mondiale dell’udito, un evento promosso in Italia da SIOeChCF (Società Italiana di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico Facciale) e da SIAF (Società Italiana di Audiologia e Foniatria) in collaborazione con le associazioni di persone sorde e loro familiari.

Si tratta di un evento dedicato ad azioni di sensibilizzazione, prevenzione e informazione sulle malattie dell’orecchio e i disturbi uditivi.

“In questa giornata - spiega la direttrice della Struttura Silvia Ponzo - sarà possibile effettuare gratuitamente un esame audiometrico refertato da uno specialista otorinolaringoiatra. Quest'anno l’iniziativa sarà estesa anche alla fascia di età pediatrica sopra i 2 anni, che necessita di particolari procedure di screening e di eventuali accertamenti che verranno pianificati in tempo successivo”.

È necessaria prenotazione telefonica allo 0171 642250 (lun-ven ore 14.30-16.30).

Gli esami saranno effettuati presso l’ospedale S. Croce, Blocco B, 3° piano, Laboratorio di Diagnostica Audio-Vestibolare (porta 15-16).