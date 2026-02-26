Cuneo eccellenza in oculistica: 4.300 interventi di cataratta nel 2025, liste d'attesa dimezzate

Numeri da eccellenza per l'Oculistica dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle. Nel 2025 sono stati eseguiti 4.300 interventi di cataratta, un risultato che posiziona il reparto diretto dal primario Agostino Vaiano come centro di riferimento della sanità piemontese nel trattamento di questa patologia.
Ma il dato più significativo riguarda i tempi di attesa: le liste, che arrivavano a 7-8 mesi, sono state ridotte a soli 30 giorni. Un cambio di passo radicale, reso possibile dalla riorganizzazione strutturale e funzionale avviata negli ultimi mesi.
Ce lo racconta il primario Vaiano
La riduzione delle liste d'attesa non è il risultato di una scorciatoia, ma di un'ottimizzazione delle risorse umane e tecnologiche, con l'implementazione di nuovi protocolli organizzativi che permettono di gestire con fluidità il flusso dei pazienti.
L'ospedale cuneese si afferma così come punto di riferimento regionale, capace di rispondere concretamente ai bisogni di salute visiva della popolazione, riducendo i tempi di intervento e migliorando l'accesso alle cure.