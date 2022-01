Nuova gestione della mensa scolastica a Pocapaglia con l'aiuto della tecnologia

Il Comune di Pocapaglia in collaborazione con GLE Ristorazione e Scamar (appaltatrici servizio refezione scolastica) semplificano la gestione della mensa scolastica con l’aiuto della tecnologia offerto dalla piattaforma Donacod.

Per ogni alunno verrà creato un borsellino digitale. La gestione delle presenze sarà semplificata: tramite App o Web si dovrà comunicare solo l’eventuale assenza al servizio dello studente. Non trascurabile anche la trasparenza offerta dal servizio: sarà possibile conoscere il menù del giorno (con le foto dei piatti serviti) e tenere sempre sotto controllo il proprio "borsellino", ossia il credito per poter fruire del servizio refezione scolastica.

Anche il pagamento sarà semplificato: grazie all’integrazione di Donacod con il sistema pagoPA, i genitori potranno pagare direttamente online con carta di credito oppure scaricare gli avvisi e pagare in uno dei tanti punti pagoPA sul territorio.

Il servizio digitale sarà operativo da subito. I genitori degli alunni interessati dovranno scaricare l’app Donacod disponibile sia per Android sia per i sistemi iOS, registrarsi ed iscrivere i propri figli al servizio del Comune di Pocapaglia. L’amministrazione e la Donacod hanno organizzato una videoconferenza online che si terrà martedì 4 Gennaio alle 18:30 per presentare l’iniziativa a tutte le famiglie grazie alla collaborazione con i rappresentanti di classe.

Ma non finisce qui. L’App Donacod permette di accumulare, partecipando alle promozioni di esercizi commerciali ed aziende sponsor, dei buoni spesa (Buoni Donacod) che possono poi essere utilizzati esclusivamente per pagare spese di tipo scolastico/educative o collegate al sistema scolastico, tra cui il costo della mensa scolastica di Pocapaglia. I Buoni Donacod si raccolgono a seguito di acquisti nei diversi esercizi commerciali aderenti (anche online) o attraverso gli “Studia e Vinci” (rispondendo a domande su contenuti proposti da aziende sponsor).

In quest’ottica l’obiettivo è anche quello di incentivare il commercio locale, coinvolgendo famiglie ed esercenti in un sistema virtuoso.

Il Comune, le ditte appaltatrici della refezione scolastica, le scuole e le famiglie non sostengono alcun costo per utilizzare Donacod. L’azienda propone i suoi sistemi senza costi alle amministrazioni comunali, alle scuole pubbliche, alle società di refezione e alle famiglie, basando il suo modello di business sugli esercizi commerciali e sulle aziende sponsor.

“Pocapaglia innova sempre più". - commenta il vice sindaco, Giuseppe Dacomo - "E’ obiettivo dell’amministrazione Pocapagliese ridurre i costi dei servizi scolastici. Grazie a questa adesione le famiglie potranno risparmiare sul costo della mensa grazie ai Buoni Donacod che potranno raccogliere negli esercizi commerciali aderenti anche online. La nostra amministrazione, con Donacod, raggiunge un altro importante obiettivo con la dematerializzazione del servizio che consentirà alle famiglie di risparmiare oltre che sul costo del servizio anche sul bene piu’ prezioso: il tempo. Le nuove procedure saranno semplici e consentiranno anche di ridurre i contatti e quindi il rischio contagio Covid-19. Tutto a costo zero per l’amministrazione.”