Al via i laboratori per la realizzazione dell'Ecomuseo del Territorio Buschese

I lavori per la realizzazione dell’Ecomuseo del Territorio Buschese, presentato ufficialmente al teatro civico di Busca lo scorso 9 novembre, proseguono anche nell'anno nuovo.

Il breve questionario "Busca: ecco cosa ti fa bella" può essere compilato online sul sito del Comune, o in forma cartacea sul Buscaje, fino al 10 gennaio.

Subito dopo, sabato 15 gennaio, si svolgerà un laboratorio arricchito dalla preziosa collaborazione con Italia Nostra: la sezione cuneese dell'associazione, infatti, per la provincia Granda ha selezionato proprio l’ecomuseo come progetto per partecipare all'iniziativa nazionale "Alla ricerca dei beni comuni".

Questo primo laboratorio (a partecipazione gratuita, con obbligo di Green Pass e di mascherina Ffp2) si svolgerà dalle ore 9.30 alle 13.30 presso l'ex convento dei Cappuccini, in Viale Monsignor Ossola 1, e vedrà la partecipazione di due collaboratrici di Italia Nostra, Gloria Cerliani e Viola D'Ettore, attive nel campo della rigenerazione urbana partecipata, del restauro e della valorizzazione territoriale.

Le due consulenti guideranno i partecipanti nella mappatura collettiva dei beni culturali materiali e immateriali del buschese, dopo una breve presentazione del progetto nazionale e dei primi risultati del questionario.

L'obiettivo finale, che si raggiungerà compiutamente con il secondo laboratorio in programma sabato 12 marzo, sarà individuare il tema (una tradizione, un prodotto, un luogo…) su cui focalizzare le future attività dell’ecomuseo.

Chiunque abiti a Busca e Valmala o dintorni, o viva la città per motivi di lavoro, è invitato a portare le proprie proposte e raccontare le peculiarità locali che meglio conosce in queste due giornate.

È consigliata la prenotazione scrivendo a ecomuseobusca@gmail.com.