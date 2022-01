Evoluzione della moda in Italia nella storia recente

La moda fa senza dubbio rima con lo stile italiano. Da sempre infatti il Belpaese ha dato a tutto il mondo nomi e articoli che hanno portato la moda tricolore a farsi conoscere il tutto il globo terrestre. Inutile citare le grandi marche da Versace ad Armani, da Dolce e Gabbana a Valentino passando per Gucci, Prada fino ad arrivare a Benetton e Ferragamo. Questi sono solo alcuni tra i grandissimi che hanno portato uno stile del tutto particolare, a volte creando una vera e propria rivoluzione dello stile, della classe, dei materiali usati, del gusto. Insomma l’Italia ha fatto dell’industria della moda uno dei più importanti motiv di orgoglio della nostra economia.

Stile italiano, inconfondibile marchio di fabbrica

In fondo l’Italia rappresenta un qualcosa di unico, particolare, inimitabile in tantissimi aspetti, possiamo dire infatti che esiste un vero e proprio stile italiano . La moda però in particolare ha visto un notevole cambiamento negli ultimi anni, frutto della moda del momento, del cambio degli stili e anche della società che fa del vestire un vero e proprio punto di riferimento. Si sbaglia però se si pensa che la moda sia solo quella delle grandi occasioni, delle cerimonie, della serate di gala: c’è un vero e proprio stile anche e forse soprattutto nell’abbigliamento quotidiano, quello dell’incontro con gli amici, del tempo libero. del lavoro e anche dello sport.



Ma la moda made in Italy è anche nello sport

Se prendessimo ad esempio questo ultimo fattore ci renderemmo conto come anche il vestiario per i momenti in cui fare sport è del tutto ricercato, doversi sono i negozi infatti che offrono soluzioni vantaggiose, store fisici ma anche digitali in cui poter scegliere ed acquistare taglie comode in abbigliamento sportivo . Insomma, la firma italiana con il suo gusto, le sue idee e la sua voglia di stupire si fa notare anche in campi a cui non avremmo mai pensato. Donne, uomini ma anche i più piccoli possono donare a se stessi un tocco del tutto unico ed originale, contribuire a diffondere lo stile italiano che ha tantissimi fan in tutto il mondo tra la gente comune ma anche tra moltissimi personaggi famosi, star del cinema, dello sport, della musica e dello spettacolo.



E quale sarà la moda nostrana per la prossima estate?