Codice LEI: cos'è e chi lo deve attivare

Sei proprietario di una società che si occupa di investimenti, e magari stai pensando di allargare il tuo campo d'azione al di fuori dei mercati finanziari circoscritti all'interno dell'Unione Europea. Certo, ti è tranquillamente possibile, tuttavia, per poter agire legalmente, ti sarà necessario per la tua attività finanziaria fare richiesta del codice LEI.

Vale la pena sottolineare che, in Italia, tale codice è obbligatorio solamente per taluni soggetti giuridici. Dunque, questo codice serve principalmente per identificare le parti coinvolte in una determinata operazione finanziaria. Infatti, LEI è la sigla che abbrevia la dicitura Legal Entity Identifier, ovvero letteralmente "Identificatore di Entità Finanziaria".

Cos'è il codice LEI e a cosa serve

Abbiamo detto a grandi linee cosa sia e a cosa serva il codice LEI. Analizziamolo ora più nello specifico. Come abbiamo già detto, questo codice identifica le parti coinvolte in una operazioni finanziaria. Da questo deduciamo che, per poter identificare ogni singolo soggetto, il codice risulta essere univoco.

Impossibile quindi che due società abbiano lo stesso codice LEI. Visionando il codice da un punto di vista pratico, questo è composto da 20 caratteri alfanumerici, i quali si basano sullo standard ISO 17442, ovvero il sistema internazionale di standardizzazione dei codici relativo ai codici LEI. Le prime 4 cifre del codice sono relative all'ente locale di attribuzione, spesso abbreviato con la sigla LOU. Successivamente si trovano due zeri, uguali in tutti i codici LEI. Dopo questi, arrivano i caratteri che sono univoci.

Questi sono assegnati direttamente dalla LOU, e sono i veri codici che identificano la propria società. Queste cifre sono quelle che vanno dalla settima alla diciottesima. Infine le ultime due cifre, chiamate anche checksum digits, che non sono altro che dei caratteri di controllo. Come potete vedere, data la complessità e varietà dei dati in esso contenuti, il codice LEI risulta a tutti gli effetti univoco, garantendo così la certezza dell'identificazione societaria. Definito il codice, e indicata la sua unicità, seguono altre caratterizzazioni. Grazie alla sua unicità, infatti, il codice lei permette di misurare e monitorare il grado di rischio, oltre a garantire la conformità ai requisiti di reporting in modo efficiente. In più, al codice LEI sono associati altri dati societari, come ad esempio quelli che classificano il soggetto, quali il codice fiscale, la sua denominazione, l'indirizzo e tutti i dati relativi alla struttura societaria.

A chi serve il codice LEI e come si richiede

Ora che sappiamo in cosa consiste il codice LEI, resta da capire con più precisione quali siano le parti che necessitano di tale codice. Abbiamo generalizzato dicendo che è necessario per tutte le parti che sono coinvolte in attività finanziarie. Portando una serie di esempi più pratici, possiamo dire che è necessario per:

agenzie ed organizzazione governative

aziende registrate

le relative filiali

organizzazioni no profit.

Questi sono solo alcuni esempi, ma ce ne sarebbero molti altri. Specifichiamo che il codice LEI può essere richiesto sia per individui sia per divisioni operative. Rinnovare il codice LEI è effettuabile online tramite vari siti, i quali grazie alla loro esperienza facilitano di molto il compito alle società. Oltre alle posizioni sopra elencate, va ricordato che ci sono alcuni soggetti che hanno l'obbligo di possedere un codice LEI, e sono:

tutti i soggetti iscritti al Registro delle Imprese

le filiali italiane di società con sede all'estero

i fondi d'investimento facenti capo a società iscritte al Registro delle Imprese

i fondi pensione italiani

tutti gli Enti diversi da quelli elencati qui sopra residenti in Italia ma che hanno l'obblico di reporting

Le LOU sono le società incaricate o autorizzate dalla GLEIF (Global Legal Identify Foundation) che possono emettere codici LEI alle società.