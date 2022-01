La monregalese Giulia Avagnina sarà Elisa a "Tali e quali" su Rai 1

Giulia, classe 1990, lavora a Mondovì come impiegata per l'ISMF, la Federazione Sci Alpinismo, ma oltre alla passione per la montagna e gli sport invernali si dedica anche al canto insieme al suo gruppo, "Ogni istante - Elisa tribute Band" che, negli anni, ha animato le serate di diversi paesi della nostra provincia.

E sabato sera sarà protagonista a "Tali e quali", programma condotto da Carlo Conti, in cui cantanti non professionisti si "trasformano" nei loro idoli, proprio vestendo i panni della nota cantante.