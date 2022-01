Per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate sulla provinciale 161 a Villafalletto.

Il sinistro si è verificato ieri sera, venerdì 14 gennaio, poco dopo le 20.

Nell'impatto sono rimaste coinvolte tre persone di cui non si conoscono le condizioni di salute.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Saluzzo e Busca, oltre all'emergenza sanitaria.