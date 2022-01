Mondovì in Azione, Polo Logistico: apprezzabile la scelta del Comune di candidare Mondovì per ospitare un Polo 2.0

L’Amministrazione ritiene che ci siano i requisiti richiesti ed ovvero la distanza dai porti liguri, la presenza del casello autostradale e, aspetto non di poco conto, la conformità urbanistica, ossia un sito produttivo esistente al fine di minimizzare il consumo di suolo.

Non possiamo non notare che quest’ultima soluzione era stata prospettata già lo scorso anno durante l’incontro telematico organizzato da Mondovì in Azione con il Dott. Ezio Elia, responsabile del Settore Pianificazione – Trasporti - Infrastrutture della Regione Piemonte, il quale aveva anticipato, date le caratteristiche dell’asse Torino-Savona, ritenuto altresì “non prioritario” anche dal recente documento della Commissione Logistica di Confindustria Piemonte, una soluzione di buon senso che infatti oggi vede la decisione dell’Amministrazione di partecipare al Bando.