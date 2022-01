Mondovì sogna il recupero della Cittadella come "Città fortificata della musica e delle arti"

Un progetto per far rivivere una delle aree più panoramiche della città, in abbandono ormai da anni e destinata al degrado: la Cittadella.

Mondovì non abbandona il sogno di dare nuova vita a uno dei maggiori "contenitori vuoti" del rione Piazza con la "Cittadella fortificata della musica e delle arti".

Sarà una ditta di Milano, l'Arcadis srl, ad occuparsi della redazione del progetto di fattibilità, in modo da individuare le possibili alternative di sviluppo.

Il Comune vorrebbe realizzare un campus universitario dedicato alla musica e alle arti performative, destinato ad ospitare anche la nuova sede dell'Italian Music College, che avrebbe alcuni satelliti anche nelle chiese di Santa Chiara, Sant'Evasio, Santo Stefano e nel Teatro Sociale.