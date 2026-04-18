Demonte: ampia partecipazione alla giornata di prevenzione sanitaria promossa dal Rotary Club Cuneo 1925

L’iniziativa, tenutasi questa mattina a Demonte presso il Palazzo Borelli dalle ore 9 alle 13, ha consentito a numerosi cittadini di accedere gratuitamente a visite ed esami specialistici, contribuendo a promuovere la cultura della prevenzione nelle aree montane.

I partecipanti sono stati accolti e assistiti nella compilazione della scheda iniziale da Nives Forza, socia del Club, con il supporto dei giovani del Rotaract, Filippo Quaglia, Niccolò De Santis e Marco Porro, che hanno curato le attività di accoglienza e registrazione.

Nel corso della mattinata, i cittadini hanno inoltre avuto l’opportunità di prendere parte a uno studio coordinato dal professor Roberto Bono, ordinario di Igiene presso l’Università di Torino, insieme alle ricercatrici Giulia Squillacioti, Samar El Sherbiny e Valeria Bellisario.

La ricerca, sviluppata in collaborazione con l’Università di Saragozza, l’INSERM (Francia) e il Comune di Demonte, è finalizzata all’analisi dei fattori legati alla vita in montagna che possono incidere sul benessere della popolazione.

Lo studio prende in esame aspetti quali alimentazione, attività fisica e abitudini di vita, valutandone l’impatto sullo stress ossidativo, indicatore potenziale di rischio per la salute futura. La partecipazione prevede la compilazione di un questionario anonimo e l’analisi di un campione biologico raccolto durante le visite. Il servizio, gratuito, sarà proposto anche nella prossima tappa prevista a Entracque.

Durante la giornata sono state offerte le seguenti prestazioni:

elettrocardiogramma e misurazione della pressione arteriosa

esami ematochimici (emoglobina glicata, colesterolo totale, trigliceridi, LDL-colesterolo)

ecodoppler dei tronchi sovraortici

fundus oculi

ecografia tiroidea

valutazione psicologica

valutazione del rischio ictus

visita odontoiatrica

L’iniziativa è stata realizzata grazie al contributo del Distretto Rotary 2032.

Un doveroso riconoscimento è rivolto ai medici volontari del Rotary Club Cuneo 1925 – Luigi Fontana, Nicola Corino, Maurizio Grosso, Patrizia Fanizza, Maria Gabriella Olivero, Patricia Indemini, Angelo Pellegrino, Alessandro Leone, Luigi Salvatico e Sofia Camisassi, Presidente del Rotaract Club Cuneo Provincia Granda – per la professionalità e la disponibilità dimostrate.

Un sentito apprezzamento al professor Adriano Spada per essere intervenuto alla mattinata, portando il suo saluto ai medici del suo club.



Come evidenziato dal presidente Daniel Gallina: “Un sincero ringraziamento ai medici volontari, coordinati dal dott. Luigi Fontana, ai soci del Club, ai giovani del Rotaract, al Sindaco di Demonte Adriano Bernardi, alle farmacie di Demonte, Gaiola e Vinadio e ad Alessandro Giraudo di DoctorApp per la gestione delle prenotazioni. La collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti ha consentito di offrire alla comunità un servizio di elevata qualità.”

Il Rotary Club Cuneo 1925 conferma così il proprio impegno nella promozione della salute sul territorio. La prossima giornata è in programma a Entracque sabato 16 maggio presso l’ ex Asilo in Via Angelo Barale 12.