Perde il controllo del furgone e finisce giù da una scarpata a Sale delle Langhe

Stava percorrendo la strada che porta a Sale delle Langhe con il suo furgone quando, per ragioni in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo. E' finito giù dalla scarpata, capottandosi più volte per una cinquantina di metri.

L'autista è rimasto intrappolato nella cabina, ma sempre cosciente. E' stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Mondovì

L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 19 gennaio.

Sul posto l'emergenza sanitaria e i vigili del fuoco di Mondovì e Ceva.