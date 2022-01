A Dronero l'ultimo saluto a "Giannino", colonna storica della Cantoria Santa Cecilia

"Ciao Giannino, con te se ne va un pezzo della nostra bella Dronero."

Aveva 84 anni il signor Giovanni Aimar, detto "Giannino". In tanti in queste ore in città sono in lutto per la notizia della sua morte.

Ex operaio Falci, era stato per molti anni la colonna storica della Cantoria Santa Cecilia. Ricordato come un uomo dal cuore d'oro, accoglieva le persone sempre con il sorriso, gentilezza e simpatia. Tenore, cantava poi con vera passione, riuscendo sempre ad emozionare.

Lascia la moglie Franca ed il figlio Ciarli. I funerali di Giovanni Aimar, provenienti dall'ospedale Santa Croce di Cuneo, verranno celebrati oggi pomeriggio, venerdì 21 gennaio, alle ore 15 nella Parrocchia di Dronero.

I familiari chiedono non fiori ma opere di bene, anticipatamente ringraziano quanti si uniranno al loro dolore e desiderano porgere un particolare ringraziamento al dottor Fissore, alle infermiere dell'ADI ed a quanti sono stati loro vicino.