“E le risalite” partono dal Teatro Civico di Busca con i Trelilu

Dopo che i primi due spettacoli sono stati rimandati a causa dell’emergenza sanitaria, sabato 29 gennaio alle 21 al Teatro Civico di Busca i Trelilu daranno il via ufficiale a “E le risalite” la stagione condivisa dei Teatri Civici di Caraglio, Busca e Dronero organizzata da Santibriganti Teatro.

“Da gadàn” è il titolo del nuovo spettacolo musicale di Roberto “Spiegazza” Beccaria, Roberto “Bertu” Bella, Piero “Peru” Ponzo e Francesco “Franco” Bertone, in arte i Trelilu, che quest’anno festeggiano il trent’anni del gruppo, nato nel 1992. In scena una via di mezzo tra concerto e cabaret, con le canzoni che spaziano dal “Guglielmo Tell” di Gioachino Rossini a “Tu” di Umberto Tozzi e sono precedute e seguite da gag e dialoghi improvvisati condotti in quello che definiscono “Italiacano, un italiota direttamente derivato dal dialetto”. L’elemento scenico, la gestualità ed i vestiti demodé sono importante cornice per le storie narrate, i cui argomenti sono riconducibili al vedere la vita con gli occhi di quattro personaggi stralunati, semplici, grezzi ma eleganti al tempo stesso, e a loro modo attuali.

Lo spettacolo sarà anche l’occasione per presentare, per la prima volta nel 2022, il loro nuovo album “Lulumania”, il ventesimo della loro trentennale carriera.

Per lo spettacolo è consigliabile la prenotazione, chiamando la segreteria di Santibriganti allo 011 645740 o la biblioteca civica di Busca allo 0171 948621, oppure scrivendo a organizzazione@santibriganti.it.

La stagione teatrale 2022 “E le risalite” dei Teatri Civici di Caraglio, Busca e Dronero, organizzata da Santibriganti Teatro, è stata realizzata con il sostegno dei Comuni di Caraglio, Busca e Dronero, della Fondazione CRC e della Regione Piemonte.

In collaborazione con In-Box Verde e ARCI.

Santibriganti Teatro aderisce al Comitato Emergenza Cultura.