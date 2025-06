Tutti a bordo! A Marene lo spettacolo degli allievi del Piccolo Teatro di Bra

Sabato 7 giugno 2025 alle ore 21 - presso il Cortile dell’Oratorio di Marene sito in Via Cravetta 2– il Piccolo Teatro di Bra presenterà la commedia dal titolo TUTTI A BORDO! Un momento di festa per incontrarsi dopo la fine delle Scuole e appena prima dell’inizio dell’Estate Ragazzi.

Liberamente ispirata ad "After me, The deluge", la commedia musicale e’ ambientata in un paesino di montagna, dove il Parroco locale un giorno riceve una telefonata inaspettata: Dio in persona lo incarica di costruire una nuova arca per affrontare l’imminente secondo diluvio universale. Il Don avrà quindi l’arduo compito di convincere i suoi compaesani a credere alla sua storia e ad imbarcarsi con lui entro pochi giorni. Attorno a questa impresa si svolgono le vicende tipiche di una piccola comunità, dove non mancano segreti, pettegolezzi e litigi, ma anche lo spirito di accoglienza e la volontà di aiutarsi l’un l’altro per il bene comune.

Lo spettacolo sarà in esterna animato dal coro e dalla Band della Compagnia che si esibiranno dal vivo.

Una bellissima serata da vivere all’aperto, sotto le stelle e allietati da un bellissimo spettacolo “live” per tutti, famiglie in particolare. Se il tempo dovesse essere inclemente lo spettacolo verrà comunque presentato in Auditorium.

L’appuntamento e’ realizzato grazie al sostegno economico della Fondazione CRS, della Banca Cassa di Risparmio di Savigliano e del Comune di Marene ed in partnership con la Biblioteca Falcone Borsellino, la Pro-loco ed ovviamente la Parrocchia di Marene.

Per la prenotazione del posto è sufficiente accedere a https://www.eventbrite.com/e/biglietti-tutti-a-bordo-1316520902459 al sito https://parrocchiamarene.it/auditorium oppure rivolgendosi in Biblioteca durante gli orari di apertura della stessa.

Per informazioni ci si può rivolgere alla mail auditoriumsangiuseppemarene@gmail.com