Graglia (FI): "Estrema soddisfazione per la nomina di Sapino quale commissario per l’emergenza della Pesta suina"

“Esprimo la mia personale soddisfazione per ls nomina a commissario per l’emergenza della Pesta suina nel territorio della provincia di Alessandria di Giorgio Sapino. Sapino è una figura autorevole che da anni opera nel settore sapendo centrare puntualmente gli obiettivi che gli vengono posti sul suo lavoro. E’ evidente che l’allargarsi dell’emergenza da pesta suina richieda di affidarsi a persone dalle alte competenze e questa nomina va in questa direzione. Inoltre bene hanno fatto i presidenti Cirio e Toti a inviare una richiesta di nomina dei un commissario interregionale e proponendo la figura di Angelo Ferrari. Martedì prossimo è comunque convocato un incontro a Roma con il presidente Cirio e i ministri Patuanelli e Speranza al fine di un aggiornamento sulla situazione nei territori coinvolti”. Ad affermarlo in una nota il vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia.

Sapino, già responsabile dei Servizi Veterinari e direttore del Dipartimento di prevenzione dell’Asl Cn1, dovrà occuparsi della corretta applicazione delle misure di controllo e prevenzione disposte dal Ministero della Salute per la zona infetta.