Cuneo, al via la rassegna "Un teatro in mezzo ai libri"

Ritorna la Rassegna Un teatro in mezzo ai libri, teatro per i più piccoli, in Biblioteca 0-18 a Cuneo con la Direzione Artistica della Compagnia Il Melarancio e il sostegno dell’Amministrazione Comunale. Dopo due anni la Biblioteca 0-18 riapre le sue porte per ospitare spettacoli per i piccolissimi in uno spazio accogliente e colorato, con un pubblico a numero ridotto, anche per preservare l’attenzione per una fascia di età così delicata e sensibile.

Quattro proposte, quindi, tra gli spettacoli che il panorama italiano di teatro per la prima infanzia offre. Inizieremo il 29 gennaio con lo spettacolo “Sisale” della Compagnia Scarlattine Teatro / Campsirago Residenza di (Alta Brianza), una partitura poetica che accompagna i bimbi allo stupore e alla meraviglia. “I bambini così piccoli sono da accarezzare con cose belle, accompagnare allo stupore. Senza mai dimenticare che quelli da cui poter di nuovo imparare sono solo loro” dai 18 mesi. Il 12 febbraio ospiteremo invece “La prima volta che ho fatto bù” della Compagnia Onda Teatro di Torino. Uno spettacolo leggero come una piuma in cui i bambini ma anche tutti noi possiamo rispecchiarci, tornando indietro nel tempo, a tutto ciò che ci è servito per diventare “ grandi “ dai 3 anni. Il 26 febbraio sarà la volta di “I racconti di Gloria” di Claudio Milani di Milano. Una sedia, una scatola sono gli ingredienti di questo spettacolo con cui l’attore imbastisce le storie che racconta, portandoci a vivere di volta in volta avventure nuove e diverse, dai 3 anni. In fine il 5 marzo a concludere la rassegna sarà la Compagnia Stilema/Uno teatro di Torino con “I brutti anatroccoli”, tutti gli anatroccoli devono imparare a volare, a loro modo, sapendo che in cielo c’è posto per tutti… Dai 3 anni.

Ingresso euro 4,00

Gratuito sotto i 12 mesi.

Per ogni data sono disponibili 40 biglietti riservabili on-line tramite mail. Nella mail bisognerà specificare il numero di biglietti e gli omaggi desiderati, nome, cognome e numero di telefono del richiedente. Verrà inviata una e-mail di conferma dell’avvenuta riserva. I biglietti saranno disponibili al botteghino il giorno dello spettacolo fino alle 17,15. Dopo tale orario i biglietti verranno rimessi in vendita ad altri spettatori.

Le mail dovranno pervenire entro le ore 15.00 del venerdì precedente lo spettacolo al seguente indirizzo biglietteria@melarancio.com.

Dopo tale orario, non saranno prese in considerazione le richieste inviateci e per tanto non ci sarà la conferma della riserva.

I restanti 30 biglietti si acquistano direttamente presso la biglietteria in Biblioteca 0-18 ( Via Santa Croce 6 – Cuneo) a partire da 1 ora prima della rappresentazione (16,30).

Tutte le attività proposte sono ACCESSIBILI su ruote (da disabili e da passeggini).

Per assistere agli spettacoli occorre essere muniti di Super Green Pass e della mascherina ffp2 a partire dai 12 anni. Dai 6 anni è richiesta la mascherina ffp2. Sotto i sei anni non è richiesto l’uso della mascherina.

Vi aspettiamo!

Calendario:

Sabato 29 Gennaio 2022 – ore 17,30

Compagnia Scarlattine Teatro/Campsirago Residenza (Alta Brianza)

“Sisale”

Età consigliata dai 18 mesi

Sabato 12 Febbraio 2022 – ore 17,30

Compagnia Onda Teatro (Torino)

“ La prima volta che ho fatto bù

Età consigliata dai 3 anni

Sabato 26 Febbraio 2022 – ore 17,30

Claudio Milani (Milano)

“I racconti di Gloria”

Età consigliata dai 3 anni

Sabato 05 Marzo 2022 – ore 17,30

Compagnia Stilema/Unoteatro (Torino)

“I brutti anatroccoli”

Età consigliata dai 3 anni

Per informazioni:

Officina Residenza Teatrale per le nuove generazioni

Piazzetta del Teatro, 1 – Cuneo

0171/699971

www.melarancio.com - biglietteria@melarancio.com

Biblioteca 0-18

Via Santa Croce, 6 – Cuneo

0171 444641

bibliotecazerodiciotto@comune.cuneo.it