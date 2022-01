A Racconigi la "Giornata della Memoria" con una lectio magistralis di Gianni Oliva

“Il 10 febbraio (giorno in cui nel 1947 venne firmato a Parigi il Trattato di pace che – per quanto riguarda il nostro Paese - ridefiniva profondamente il confine nordorientale) è il “giorno del ricordo delle foibe e dell’esodo”, sancito come tale dalla legge 30 marzo 2004, n. 92. Nonostante il sopravvivere di polemiche strumentali e il periodico emergere di negazionismi, l’istituzione della giornata ha contribuito a sdoganare la vicenda di centinaia di migliaia di italiani della Venezia Giulia, dell’Istria, della Dalmazia costretti a lasciare le loro terre e venire “profughi” in Italia. Le celebrazioni hanno senso se non si limitano alla ritualità: devono essere occasione per capire ciò che è accaduto, per contestualizzarlo nella storia complessiva del primo Novecento e in quello specifico della seconda guerra mondiale, per spiegare le ragioni dei silenzi che tanto hanno pesato sulla vicenda. L’iniziativa del dibattitto pubblico promosso dal comune di Gorizia e dall’Associazione Apertamente si rivolge a tutta la cittadinanza, ma in particolare ai giovani che studiano in una scuola dove la storia (e soprattutto la storia contemporanea) è poco in onore: a quasi 80 anni dai fatti, il dramma delle foibe e degli esuli giuliano-dalmati non può essere né ignorato, né frainteso, ma deve essere ricompreso nella nostra memoria storica ed entrare a pieno titolo nella coscienza collettiva nazionale.” (Gianni Oliva)