Fossano piange Maura Brizio, stimata e tenace insegnante

Una donna tenace, nonostante la malattia.

Si è spenta prematuramente, all'etàdi 48 anni, Maura Brizio, insegnante prima al polo dell’infanzia del Salice, poi alle scuole primarie Levi di Fossano, dove dall’anno scorso è stata costretta a interrompere il suo ruolo nelle classi assegnate per cominciare la dura lotta contro il male.

La compianta signora Brizio, parrocchiana della chiesa del Salice era anche membro dell’Azione Cattolica. Sposata con Mauro Conte, aveva due figlie, Letizia e Diletta.

Oltre a loro, lascia la mamma Maresa, il fratello Danilo con Marianna, la cognata Manuela con Pino, parenti e amici. Il santo rosario si terrà stasera, martedì 14 aprile alle 20, nella parrocchia di Piovani, mentre le esequie domani, alle 15.30 nella chiesa del Salice di Fossano.

Un’altra tragedia che colpisce dei componenti scolastici a Fossano, dopo le scomparse recenti, a fine gennaio scorso di Alessandra Pasquale, 60 anni, stimata preside del Liceo Ancina, che guidava dal 2019 e di Antonella Leone, educatrice della scuola dell’infanzia Collodi, venuta a mancare invece, alla stessa età, nel 2023.