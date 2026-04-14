Ceresole d’Alba, una serata sull’invecchiamento attivo al salone Mubatt

Il Comune di Ceresole d'Alba, in collaborazione con la cooperativa Lunetica e grazie al contributo della Fondazione CRC, organizza per giovedì 23 aprile presso il salone Mubatt, piazza Vittorio Emanuele II n. 2 una serata divulgativa sul tema dell'invecchiamento attivo.

Relatore della serata sarà lo psichiatra dott. Enrico Pessina dell'ASL CN2 che vanta specifica esperienza nel supporto delle persone anziane.

Durante l'incontro verranno affrontati temi di grande rilevanza quali la depressione e l'importanza di mantenere in equilibrio mente e corpo al fine di favorire un invecchiamento sano, attivo e sereno.

L'incontro è il primo di una serie dedicati al benessere e alla salute. Gli appuntamenti successivi saranno:

venerdì 15 maggio: Il prima che salva. La medicina d'insieme. Quando arrivare prima diventa parte della cura, con la dott.s sa Viviana Contu

venerdì 29 maggio: incontro sulla medicina di genere con le dott.sse Enrica Ciccarelli e Maria Susetta Grosso