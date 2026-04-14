Torna l’Alba Chopper & Tattoo Show: tre giorni tra motori, tatuaggi e musica in piazza Medford

Con l’arrivo della primavera prende forma anche uno degli appuntamenti più riconoscibili per il mondo delle moto e dei tatuaggi: dall’8 al 10 maggio 2026 torna ad Alba l’Alba Chopper & Tattoo Show, negli spazi di piazza Medford.

Nato nel 2016 e cresciuto negli anni attraversando diverse sedi, l’evento si è progressivamente consolidato fino a trovare ad Alba una nuova dimensione, capace di tenere insieme identità e apertura. Oggi si presenta come un appuntamento articolato, in cui il mondo delle due ruote incontra quello dei tatuaggi, della musica e dell’intrattenimento, in un contesto pensato per coinvolgere non solo gli appassionati, ma anche un pubblico più ampio.

Accanto alla componente storica legata alle moto custom, l’edizione 2026 segna un ulteriore passaggio evolutivo, con l’introduzione della Tattoo Convention e con un ampliamento dell’offerta che guarda anche ad altri segmenti del mondo motoristico. Un percorso che non snatura l’identità dell’evento, ma ne rafforza la capacità di dialogare con linguaggi e pubblici differenti.

Il programma si svilupperà nell’arco delle tre giornate tra live music, DJ set, spettacoli, street food e un’ampia area espositiva, restituendo l’immagine di un evento dinamico, costruito su più livelli e capace di alternare momenti di spettacolo a spazi di incontro e socialità.

All’interno della manifestazione troveranno spazio anche iniziative dedicate al mondo motociclistico, tra cui momenti di aggregazione e raduni tematici che contribuiranno a mantenere saldo il legame con la comunità di riferimento, aprendosi allo stesso tempo a nuove partecipazioni.

“L’idea è quella di costruire un evento che resti fedele alla sua identità, ma che allo stesso tempo riesca ad allargarsi e a coinvolgere sempre più persone – spiegano gli organizzatori –. Per questo abbiamo scelto di lavorare su più fronti, mantenendo la base legata alle moto e affiancando nuove componenti come quella della convention dedicata ai tatuaggi”.

L’Alba Chopper & Tattoo Show si conferma così come un appuntamento in evoluzione, capace di adattarsi e crescere senza perdere il proprio carattere originario, trasformando piazza Medford in uno spazio aperto in cui si incontrano passioni, linguaggi e comunità diverse.

Per informazioni: 393 8004069 – info@albachoppertattooshow.com – www.albachoppertattooshow.com