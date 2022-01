"Un’ora in coda in attesa di tampone a -4 gradi, ma l’Asl non potrebbe organizzarsi meglio?"

Riceviamo e pubblichiamo.

Gentile direttore,

le scrivo per portare a conoscenza dei lettori un fatto accadutomi stamane (lunedì 24 gennaio, ndr).

Alle ore 8.30 ho accompagnato la mia compagna (vaccinata con tre dosi) a fare un tampone nel cortile all’esterno dell’ospedale "Santa Croce" (lato via Bassignano) dove, all’interno di un tendone, si effettuano tamponi.

La mia compagna nella mattina del 25 gennaio, dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico.

Nonostante l'appuntamento è stata per quasi un’ora in coda al freddo (-4° C, stamattina) ad aspettare il suo turno.

Mi viene da chiedermi – e da chiederle –: ma dopo un’ora in coda al freddo, una persona che il giorno dopo dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico non rischia di prendersi un’influenza – pardon, Covid – e di entrare domani mattina in reparto magari positiva senza neanche saperlo e infettare altri?

Ritengo questa una pessima organizzazione della nostra Asl e della Regione Piemonte.

Segnalerò questo fatto alla direzione sanitaria affinché prenda i dovuti provvedimenti, come organizzare questo tipo di servizio in luoghi caldi e sicuri per la nostra salute quella degli altri.





Lettera firmata,