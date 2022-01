Dronero: l'incontro di presentazione della "CEVMG", la Comunità energetica Valle Maira e Grana

Una vera e propria scommessa, fatta di idee ma soprattutto progetti concreti. La volontà di fare la differenziata.

A Dronero martedì pomeriggio, 25 gennaio, presso la sede dell'AFP, si è tenuto l'incontro di presentazione della comunità Energetica Valle Maira e Grana (CEVMG).

Iniziato con i saluti via collegamento online da parte dell'assessore Regionale all’ambiente ed energia Matteo Marnati, in collegamento da Torino con il consigliere Regionale Paolo Demarchi.

Presenti in sala invece il vicepresidente Regionale Fabio Carosso, i presidenti delle Unioni Montane Maira, Grana, Varaita e Po, i presidenti dei Bim e quasi tutti i sindaci delle due Unioni che hanno creato la CEVMG.

A condurre l'incontro il presidente CEVMG Alessandro Agnese che, insieme Davide Acchiardi, Filippo Grisantemo e Paolo Rivero dell'Ufficio di coordinamento, ha presentato nel dettaglio la missione, l'operato e gli obiettivi possibili dell'associazione.

Costituita formalmente un anno fa, nel gennaio 2021, la CEVMG conta la partecipazione di 21 comuni. Nata come associazione temporanea di scopo, presenta al suo interno un Comitato di pilotaggio (4 rappresentanti della Valle Maira e 3 della Valle Grana) per l'attenta supervisione e valutazione di tutti progetti, più un Ufficio coordinamento che lavora alla loro messa pratica ed effettiva realizzazione.

Ad essere presentate 14 misure e 24 sottomisure comprendenti la gestione energetica degli enti pubblici, la promozione dell'energia distribuita ed il sostegno continuo all'innovazione.

"La partecipazione a bandi provinciali, regionali ed europei ha lo scopo di poter finanziarci senza pesare sugli enti pubblici. il concreto contrastare il caro bollette attraverso una gestione accurata dell'energia, un'attenta valutazione della bollettazione e sfruttando l'energia idroelettrica e legno energia è la missione della CEVMG - spiega il presidente Agnese -. Produzione e consumo istantanei, oltre che indubbi benefici non soltanto economici ma ambientali. C'è bisogno davvero di una dotazione minima ed il nostro obiettivo quello è di fare nascere in ogni comune una comunità energetica indipendente, di essere per ognuna collettore e supporto tecnico".

E sono già sorte le prime comunità energetiche. A crederci, partecipando al bando della Fondazione CRC, i comuni di Villar San Costanzo e Busca. Quest'ultimo non è membro CEVMG ma si è appunto affidato al suo supporto.

Ospitata a livello organizzativo ed operativo nella sede dell'AFP di Dronero, la CEVMG ricopre anche un'importante funzione educativa per giovani. Queste parole di Ingrid Brizio, direttore generale AFP:

"Porto i saluti del presidente di AFP Gianpiero Conte, che non ha potuto essere presente per impegni di lavoro​ e di tutto il CDA.​ La collaborazione con la CEVMG​ per AFP è importante, in quanto coerente alla sua visione di sviluppo e di servizi per il territorio".

​I tre giovani ingegneri dell'Ufficio di coordinamento dimostrano che ogni progetto innovativo ha bisogno​ di competenze distintive di alto livello. AFP, è accreditata in Regione Piemonte​ per i servizi di formazione, orientamento ed il servizi​ al lavoro. Questo territorio vivace e proattivo, ha bisogno di un ITS (percorso biennale​ post diploma di Istruzione Tecnica Superiore) che potremmo gestire con competenza ed impegno a favore dell' impiego​ di giovani del territorio.

Ed il vicepresidente Carosso, presente in sala si è molto complimentato per l'operato fino ad ora raggiunto, accogliendo l'impegno a lui richiesto. Il Piemonte ha dimostrato fin da subito di spiccare nel campo della transizione ecologica, continuando con tenacia nel suo intento.