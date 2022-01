Transizione digitale, con il PNRR territori più connessi e serviti. Pianetta (ANCI): "Le risorse serviranno per superare il digital divide"

"I 2 miliardi e 800 milioni messi a disposizione dal PNRR per la digitalizzazione della PA rappresentano una nuova straordinaria occasione per rendere sempre più connesse e servite le comunità del nostro territorio. Un tema che ci sta particolarmente a cuore e continueremo a presidiare come abbiamo sempre fatto, con la speranza che i fondi del piano resilienza consentano al Piemonte di superare il digital divide una volta per tutte".

Così Michele Pianetta, vicepresidente all'Innovazione di ANCI Piemonte, a margine del webinar PA Digitale. Le risorse per i Comuni protagonisti della transizione digitale", organizzato da ANCI nazionale con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Durante l'incontro si è fatto il punto sulle misure che il PNRR stanzierà per la trasformazione digitale, ma si è parlato anche delle modalità e dei tempi per l'accesso alle risorse da parte dei Comuni.

"Nell'ambito di quella attività di sensibilizzazione e di supporto che ANCI ha sviluppato in questi anni - continua Pianetta - seguiremo con particolare attenzione le modalità con cui saranno erogate le risorse del PNRR. A tal fine, la Consulta Innovazione di ANCI Piemonte, in collaborazione con il Dipartimento per la trasformazione digitale, già nelle prossime settimane organizzerà un momento dedicato ai Comuni per approfondire i temi del webinar. Sarà solo il primo di una serie di incontri sull'argomento rivolti agli enti locali. Si tratta di una grande opportunità che intendiamo offrire ai territori".