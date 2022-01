Il Museo Primo Alpini in Mondovì Breo continua ad aprire al pubblico

Sabato 5 Febbraio continuano le aperture mensili del Museo Primo Reggimento Alpini, presso la stazione di valle della Funicolare di Mondovì Breo.

La Sala Storica è corredata di documenti, fotografie e vari cimeli, relativi allo storico Primo Reggimento Alpini, con i suoi battaglioni Mondovì, Ceva e Pieve di Teco, la cui presenza fin dal lontano 1882, ha caratterizzato la realtà cittadina e quella di numerose località del Monregalese, tracciandone importanti e indelebili ricordi.

L’iniziativa ha come fine principale quello di assicurare un doveroso e commosso ricordo di tutti gli Alpini caduti durante i drammatici conflitti del secolo scorso e in particolare, alle numerose vittime della tragica campagna di Russia, ma altresì intende rivolgersi ai giovani, con un occhio specifico agli studenti, al fine di offrire loro l’opportunità di ripercorrere decenni di “storia patria”, di prendere coscienza dei sacrifici e delle sofferenze di tanti loro coetanei del passato, di constatare la sconvolgente drammaticità delle guerre e di saper apprezzare e salvaguardare la pace.

L’iniziativa vuole inoltre proporsi ai concittadini e ai numerosi visitatori ed estimatori della nostra Città, affinché attraverso la visita a questa Sala Storica, possano verificare come, nel passato, gli Alpini siano stati ben integrati nella comunità cittadina con la comune partecipazione a momenti di convivenza operosa e gioviale, con manifestazione corale di apprensione per le partenze e di mesto dolore per i limitati ritorni dal fronte.

Il Museo ha già riscosso un buon successo alla prima apertura di inizio Gennaio e sarà aperto tutti i primi Sabati del mese dalle ore 15,00 alle ore 18,00 (con accesso libero, seguendo la normativa sanitaria in vigore, obbligo “green pass rafforzato”) e su richiesta, in qualsiasi giorno della settimana. I locali sono accessibili sia dalla scalinata interna alla stazione di valle, sia con ascensore.