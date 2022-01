Anpi Saluzzo, presidente onorario è Nino Garzino: oggi compie 99 anni

Compie oggi 99 anni Domenico “Nino” Garzino, nominato presidente onorario dell' Anpi Saluzzo, nell’ultima seduta di gennaio.

Nato il 31 gennaio 1923, originario di Sampeyre, ha combattuto in val Varaita ed ha fatto parte della Resistenza dal 20 agosto 1944 al 15 maggio 1945, nella seconda divisione alpina “Giustizia e Libertà” partecipando anche alla liberazione di Savigliano, avvenuta poco prima di Saluzzo.

E’ uno degli ultimi esponenti della Resistenza, protagonista di molti episodi di guerra partigiana che da anni racconta ai ragazzi nelle scuole cittadine, per fare memoria, far conoscere loro la sua esperienza, la scelta di schierarsi, con ricordi tristi e belli della giovinezza e del periodo.

“E’ stata una sorpresa, non me lo aspettavo, ma mi fa molto piacere la carica onoraria – risponde con convinzione al telefono Nino Garzino che oggi ha ricevuto gli auguri di tanti per il compleanno e le congratulazioni per la presidenza onoraria - Mi sento un partigiano: lo sono stato, lo sono ancora".

Nella seduta sono stati nominati inoltre i quattro componenti che rappresenteranno la sezione saluzzese al Congresso provinciale Anpi: Giorgio Rossi, Patrizia Frusso, Maurizio Tagliano, Paolo Allemano.

Nominato il Comitato che resterà in carica 4 anni: Giorgio Rossi è ancora presidente Anpi Saluzzo con Patrizia Frusso vicepresidente e Fulvia Artusio tesoriera. Sono stati eletti consiglieri: Carla De Siena, Elisa Audino, Paolo Allemano, Dario Carli, Carlo Fea ed Hervè Tranchero.