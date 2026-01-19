A Ceva la prima riunione aperta alla cittadinanza sul Bando Smart Village

Il Comune di Ceva, in collaborazione con la Compagnia Teatro Marenco e la Fondazione Fossano Musica, ha promosso la presentazione di una candidatura a valere sul bando connesso all’intervento SRG07 COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO RURALE, LOCALE E SMART VILLAGES, previsto dalla STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2023/2027 del GAL MONGIOIE.

Il progetto è incentrato sulla valorizzazione della cultura territoriale mediante gli strumenti del teatro e delle arti performative, intesi oltre che come momenti d’intrattenimento e socializzazione, anche come pratica di ascolto, mediazione e costruzione di senso condiviso.

Parole chiave del progetto sono “l’innovazione” riferita in primis all’adozione di strumentazioni e tecniche di produzione artistica, ma non solo, “la partecipazione” rispetto al coinvolgimento nel percorso di produzione culturale della Comunità locale nelle sue varie componenti, con particolare attenzione per i giovani e i giovanissimi, “lo sviluppo socio-economico” relativamente a percorsi formativi e professionalizzanti in ambito artistico.

Nell’ambito dell’iniziativa son convocate due riunioni aperte alla Comunità locale ed alle sue rappresentanze sociali e culturali, al fine di creare un primo momento di ascolto e condivisione del percorso progettuale, fondamentale per la costruzione di proposte condivise, funzionali a rispondere ai reali fabbisogni del contesto socioeconomico, sostenibili dal punto di vista ambientale e capaci di generare un impatto concreto e duraturo:

La prima riunione si terrà in data giovedì 22 gennaio alle ore 17 presso il Comune di Ceva, Piazza Vittorio Emanuele II nr. 17 – piano 2