Giuseppe Tardivo eletto alla guida della commissione “Ricerca e Istruzione” della Fondazione CRT

Sarà dunque il Co-Fondatore del Campus di Management e Economia di Cuneo, Giuseppe Tardivo, a guidare la commissione “Ricerca & Istruzione” della Fondazione CRT.

Si tratta di una delle tre commissioni, insieme a quella di “Bilancio, patrimonio e investimenti” e “Attività Istituzionale – Arte e cultura e Welfare”, costituite dalla fondazione bancaria al fine di ottenere un intervento sempre più puntuale e razionale nel porre l’attenzione alle necessità del territorio, riponendo particolare attenzione all’alta formazione universitaria.

Il compito della commissione “Ricerca & Istruzione” sarà quindi quello di ascoltare le necessità derivanti dalle varie istituzioni e organizzazioni, di tutto il territorio piemontese e valdostano, al fine di favorire il confronto con la governance della Fondazione CRT.

Eletto all’unanimità, in sede di costituzione nell'ambito del Consiglio di indirizzo della Fondazione Crt, Tardivo guiderà la distribuzione di fondi che, nel 2021, hanno superato i 15 milioni di euro.

Già Direttore del corso di studi in Economia e direzione delle imprese dell’Università di Torino, il professore universitario, è anche membro dell’Advisory Board di UniCredit distretto Nord Ovest, del CdA dell’ospedale Santa Croce e Carle ed è inoltre membro del Comitato Scientifico dell’Association of North America Higher Education International. Una grande esperienza che gli conferirà quella giusta dose di saggezza per realizzare l’obiettivo preposto: “costituire una ‘cinghia di trasmissione’ per esprimere in modo coerente e ottimale alla Presidenza, al Consiglio d’Indirizzo e al CdA della Fondazione CRT le necessità e le aspettative delle organizzazioni del settore”.

“Nel Consiglio d’Indirizzo della Fondazione CRT sono onorato di rappresentare la Provincia di Cuneo – dichiara Giuseppe Tardivo -. Il mio ruolo all’interno della Commissione sarà quello di favorire il dialogo con la Collettività e il Territorio di riferimento, ascoltare le sue esigenze ed interpretarne le aspettative. Le parole chiave che caratterizzeranno il mio operato saranno: coesione, condivisione, efficienza, dialogo, collaborazione. Questo prezioso riconoscimento premia il mio operato in rappresentanza, all'interno della Fondazione CRT, della Provincia di Cuneo e mi darà la possibilità di evidenziarne le esigenze e le necessità in modo ancora più efficace e incisivo. Questa nuova carica, inoltre, è per me motivo di gratitudine alla Provincia di Cuneo, e al suo Presidente Federico Borgna, per la fiducia accordatami.”.