Basse Sant'Anna, tra degrado e problemi di viabilità: "Tutti parcheggiano dove vogliono, nella totale mancanza di controlli"

Un quartiere - quello delle Basse Sant'Anna - che da tempo lamenta il disinteresse dell'amministrazione comunale nei suoi confronti.

Dal degrado all'insicurezza, dalla delinquenza alla viabilità.

E proprio quest'ultimo tema è al centro della lettera che Valter Rossi, referente del Comitato di quartiere, ha inviato alla nostra redazione.

Scrive Rossi: "Da anni il nostro quartiere ha cercato di richiamare, in tutti i modi, l'attenzione dell'amministrazione comunale sulle problematiche di viabilità in via Basse Sant'Anna; in particolare il fatto che nel tratto iniziale è a senso unico alternato, che è una strada senza uscita, che è percorsa giornalmente da decine di mezzi pesanti diretti verso l'impianto di frantumazione inerti presente in riva al torrente Stura ecc...

Non abbiamo mai avuto riscontro e tantomeno soluzioni.