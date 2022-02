Skipass gratuito per bimbi vaccinati: il caso di Entracque approda a Mattino Cinque

Skipass gratuito per i bimbi vaccinati dai 5 agli 11 anni. L'iniziativa di Entracque Neve srl, che tanto ha indignato un gruppo nutrito di genitori, è approdata a Mattino Cinque.

Questa mattina, venerdì 4 febbraio, un inviato Mediaset era collegato dalle piste della Valle Gesso con l'amministratore delegato Roberto Gosso. Con lui anche Stefano Squintone, il proprietario del bar alla partenza degli impianti, uno dei soci di Entracque Neve.

Tanti, troppi gli insulti sui social: “dovete fallire”, “speriamo vada via tutta la neve”. Tanto per citare i più leggeri.

“Forse non hanno capito il nostro spirito – ha dichiarato Gosso ai microfoni di Mattino Cinque -. Si tratta di un'iniziativa positiva che viene in un momento difficile. Perchè non regalare una giornata a un bambino vaccinato senza discriminare nessuno? Perchè non premiare quei genitori che hanno compiuto una scelta difficile e coraggiosa per il bene della comunità? Siamo stati anche abbastanza attenti pensando di tenere un biglietto identico e unico per non diversificare e non discriminare”.

Invece oltre mille genitori si sono indignati e hanno inviato una lettera alla società: “La vostra offerta ci lascia sgomenti. Riteniamo eticamente inaccettabile che una scelta di carattere sanitario venga utilizzata come strumento di marketing e quindi, in linea di principio, possa da quest'ultimo essere condizionata. Sottolineiamo, altresì, quanto la vostra decisione appaia fortemente discriminante a svantaggio di quelle famiglie che, nel rispetto della legge italiana, per le più svariate motivazioni, non hanno aderito alla campagna

vaccinale. Ci ferisce ed addolora profondamente che questa decisione sia stata presa in ambito sportivo, ambito che per eccellenza è o dovrebbe essere esempio di inclusione, avverso ad ogni forma di discriminazione.

Per le ragioni fino a qui riportate, da oggi, le persone firmatarie riportate in allegato non intendono più avvalersi dei vostri servizi”.

“Non è un'iniziativa di marketing – aggiunge Gosso -, Parliamo di un biglietto da 10 euro. Era solo una carineria per dare un segnale di distensione e condivisione in linea con il pensiero del Governatore Cirio che spinge sulla vaccinazione. Nessuna discriminazione, non è questo lo spirito della cosa. È solo un premio”.

La giornata di skipass gratuito è prevista per sabato 5 febbraio. “Andate avanti con questa iniziativa?”, chiede il giornalista Francesco Vecchi da studio.

“Sì – conclude Gosso -. Non abbiamo fatto nulla di male. È un piccolo cadeaux che purtroppo è stato invece interpretato come gesto di divisione”.