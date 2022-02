Cooperare costruendo reti sociali d’azione - Il progetto “Im.patto” di Nova Coop apre una “call for ideas” per Cuneo

Dal 1 febbraio 2022 arriva a Cuneo Im.patto, un patto per il territorio, il percorso di co-progettazione sui temi del cibo, benessere, salute e della sostenibilità promosso da Nova Coop per creare reti di azione, insieme agli stakeholder locali, in grado di sviluppare progettualità intorno agli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile: sconfiggere la fame, assicurare la salute e il benessere per tutti, rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili, garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo.

Il progetto Im.patto è stato già avviato con successo nel 2021 su otto territori piemontesi, coinvolgendo complessivamente 99 partner locali che hanno dato vita ad altrettanti progetti in grado di generare valore e redistribuirlo a vantaggio delle comunità toccate.

A partire da martedì 1 febbraio 2022 Im.patto raggiunge anche il territorio di Cuneo. Il primo passo è una Call for Ideas che Nova Coop rivolge ad associazioni, cooperative, enti del terzo settore, soggetti istituzionali e imprese per raccogliere spunti progettuali coerenti con le aree di intervento del bando. Moduli e dettagli per sottoporre la propria proposta, in forma individuale o come reti di soggetti, sono reperibili nella sezione “Partecipa” del sito web www.im-patto.it , le candidature andranno presentate entro il 28 febbraio 2022.

Il secondo step di selezione prevede la valutazione delle proposte pervenute, da parte del settore Politiche Sociali di Nova Coop, e l’incontro con i soggetti proponenti di quelle valutate positivamente entro il 31 marzo 2022. Seguirà, in aprile, la costituzione di un gruppo di lavoro locale per passare “dalle idee all’idea”, ossia dare vita a un tavolo di co-progettazione allo scopo di elaborare gli spunti selezionati in un unico progetto territoriale e condividere tra tutta la rete le risorse materiali e immateriali disponibili.

Il progetto integrato generato da questo processo verrà sviluppato e completato entro dicembre 2022 attraverso l’impegno di tutti i partner e sotto il coordinamento di Nova Coop.

Spiega Silvio Ambrogio, Direttore Politiche sociali Nova Coop: “Nel particolare momento di emergenza sanitaria che stiamo vivendo assistiamo a gravi difficoltà sul piano economico e sociale e a una profonda incertezza rispetto al futuro. In questo scenario Nova Coop crede che sia ancora più necessario costruire risposte a bisogni, materiali e non, mettendo insieme le risorse ancora disponibili in processi di scambio e supporto reciproco. Il progetto Im.patto rappresenta il nostro tentativo di ripensare il modo di fare cooperazione sul territorio per costruire risposte alle grandi sfide della società attuale lavorando a soluzioni condivise e attivando processi partecipativi”.

In concomitanza dell’apertura della Call, sarà organizzata il 10 febbraio, alle ore 18.30, presso il Varco Space di Via Carlo Pascal 5L, a Cuneo, una presentazione aperta a tutti, in cui sarà possibile confrontarsi con i responsabili delle Politiche Sociali di Nova Coop.





Nova Coop è presente sul territorio piemontese e in parte di quello lombardo con 65 punti vendita e 600.000 Soci. La Cooperativa si occupa di consumo, ma non solo: in linea con i suoi principi statutari, si propone come soggetto che vuole da una parte sensibilizzare i Soci e i clienti ad un consumo consapevole, dall’altra presentarsi attivamente sul territorio nel condividere valore con le comunità, attraverso le attività e i progetti delle Politiche Sociali della Cooperativa. L’intervento di Nova Coop sui territori non può prescindere dal coinvolgimento degli stakeholder: fare cooperazione oggi significa anche rispondere alle grandi sfide della società attuale attraverso soluzioni condivise in processi partecipativi.