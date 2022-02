Mondovì diventa la "Piazza degli innamorati" con il mapping di San Valentino [FOTO]

Le facciate dei palazzi storici di Piazza si dipingono con cuori bianchi e rossi per l'arrivo della festa degli innamorati.

Da ieri sera, sabato 5 febbraio, il mapping immersivo "Luci a Piazza" è dedicato a San Valentino.

Il nuovo allestimento, che segue quello natalizio, vede coinvolta l’associazione “La Funicolare” con la collaborazione dell’amministrazione comunale di Mondovì e dell’imprenditore Gianluca Oliva oltre al sostegno della Fondazione CRC, della Banca Cambiano 1884 e della Prato Nevoso Ski.

In occasione della prima accensione ufficiale con le nuove proiezioni anche qualche turista ha colto l'occasione per farsi fotografare in una piazza Maggiore inedita.

"Un grande successo – aveva commentato negli scorsi giorni Mattia Germone, presidente de ‘La Funicolare’ – pronto a diventare continuativo nel tempo. A partire dal 4 dicembre sino ad oggi sono stati migliaia i passaggi turistici nella nostra Città, un passeggio continuo nei quartieri di Breo e Piazza collegati dalla funicolare. Possiamo certificare l’ampia soddisfazione di tutti gli attori scesi in campo per questo investimento pubblico-privato: un nuovo modo di ragionare che ha portato frutti condivisi".

In occasione di San Valentino è stato lanciato un apposito hastag per incentivare i visitatori a condividere i loro scatti in città #MondovInLove: passione e fortuna alla portata delle coppie che andranno alla ricerca di foto inedite da inserire nell’album dei ricordi.

"Proseguiamo nel percorso di sinergia con gli altri attori coinvolti in questa progettualità, un esperimento che sta funzionando e che testimonia come Mondovì - quando sa fare squadra - può vincere sfide importanti - dichiara Paolo Adriano, sindaco di Mondovì -. Il richiamo alla festa di San valentino vuole essere anche un segnale a ritrovare i valori che la pandemia ha messo in crisi: condivisione, vicinanza, comunità".

Il mapping durerà fino al 30 aprile, ma le proiezioni cambieranno ancora!