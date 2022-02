La Polizia Postale coinvolge le scuole per la Giornata Mondiale sulla Sicurezza Informatica

Domani, martedì 8 febbraio, si celebra la giornata mondiale del Safer Internet Day (SID) in oltre 100 paesi.

Per tale ricorrenza sono state organizzate una serie di iniziative sul tema della sicurezza in Rete con l’obiettivo di fare formazione, informazione e favorire lo scambio fra i diversi interlocutori coinvolti.

La Polizia Postale e delle Comunicazioni, con il sostegno di Unieuro, ha realizzato un evento multimediale, in diretta streaming, al quale prenderà parte il Capo della Polizia, nell’ambito del progetto #cuoriconnessi con la proiezione di un docufilm e testimonianze di persone che hanno subito azioni di cyberbullkismo, revenge porn e da tutte le varie forme di prevaricazione on-line.

Tale iniziativa ha il fine di principale di coinvolgere i giovani, con particolare riferimento ai nativi digitali, per stimolarli all’utilizzo positivo della rete e ad assumere comportamenti consapevoli e corretti sul web.

Per tale motivo la Sezione Polizia Postale di Cuneo ha coinvolto nell’iniziata alcune classi delle scuole secondarie di secondo grado di questa provincia che saranno collegate in streaming ed in video ed alla fine della proiezione potranno partecipare ad un dibattito.