Conclusa la progettazione esecutiva della 'nuova' piazza Europa

Prosegue l'iter di realizzazione del progetto di restyling di piazza Europa a Cuneo: nel corso della prossima settimana arriverà in municipio il progetto esecutivo della parte più contestata dell'iniziativa, l'area sotterranea adibita a parcheggio a pagamento e a box auto privati.

Il costo della progettazione - assegnata lo scorso settembre a un pool guidato dalla Ai Engineering di Torino (dopo il bando, andato deserto, di due anni fa) - si attesta sui 233.000 euro.

Il Comune partirà con la vendita dei 138 garage privati mentre il progetto verrà vagliato. I lavori non partiranno prima del prossimo autunno, dopo il voto amministrativo, e avranno una durata di 15 mesi. In estate si terrà la gara europea per la costruzione. Il cantiere dovrà essere rendicontato a Roma nel 2024.

"Chi compra dei box su cui pende un ricorso al Tar?"

Ampie, si sa, le contestazioni all'intera manovra. Il consigliere comunale Ugo Sturlese ha commentato la prossima presentazione del progetto sul proprio profilo Facebook: "Questo parcheggio non s'ha da fare, è il progetto più contestato dai cuneesi. Chi vorrà comprare uno dei garage, pendente un ricorso al Tar? Buona fortuna agli acquirenti, e ai contribuenti che dovranno pagare parte dei 5,5 milioni di euro previsti in caso non tutti i box dovessero essere venduti. Vogliamo evitare la costruzione di un'opera inutile e dannosa che richiamerà ulteriore traffico inquinante nel centro della città".