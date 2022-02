Dolore e cordoglio nei Battuti Bianchi di Bra per la morte del confratello Giovanni Aprile

Un pezzo di Bra e della Confraternita della Santissima Trinità se n’è andato. Giovanni Aprile, si è spento all’età di 90 anni, lasciando un grande vuoto.

Il medaglione ed il tradizionale camice bianco, segno di riconoscimento del pio sodalizio per un impegno nella vita spirituale e sociale intenso ed esemplare, vissuto anche attraverso il lavoro negli orti di Bra.

Giovanni Aprile lascia la moglie Piera Ruffinengo, il figlio Meo con Antonella e le nipoti Rebecca, Matilde, Alice ed Asia, oltre ai parenti di ogni grado, che hanno espresso un riconoscente ringraziamento al dottor Marino Dacomo per le cure prestate al loro caro.

Chi vorrà salutare lo storico ortolano, potrà farlo al rito funebre in programma oggi, mercoledì 9 febbraio, alle ore 15, nella chiesa parrocchiale di Sant’Antonino Martire. L’ultimo viaggio sarà verso il cimitero urbano, dove riposerà in pace per sempre.