L’Italia vince l’oro nel Curling misto, Raspini Spa festeggia con Amos Mosaner

Una medaglia che ha il sapore della determinazione e del sacrificio, quella vinta nel Curling misto da Stefania Constantini e Amos Mosaner alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022.

Un Oro che è la dimostrazione che l’improbabile diventa possibile, quando esistono le strutture come il Palacurling di Pinerolo. Strutture che però rischiano di trasformarsi in cattedrali nel deserto, se non esiste la specifica volontà e il fondamentale supporto di un territorio, se non esiste la lungimiranza di sponsor, come Raspini Spa, che alimentano e sostengono il grande impegno degli atleti, e consentono a tutti di vivere e condividere momenti di autentica gioia e profonda soddisfazione.



Da oggi l’Italia non è solo il Paese del sole e del mare: contro tutte le previsioni e gli stereotipi, diventa anche il Paese delle "stone" che scivolano sul ghiaccio.



In una cavalcata di 11 vittorie su 11 sfide, Amos Mosaner, con la sua compagna di gara Stefania Constantini, è salito sul gradino più alto del podio, accompagnato dalla gioia dell’Italia intera, di Pinerolo e del Team Retornaz Raspini in cui è tesserato.



Una vera impresa per uno sport che ha cominciato a diffondersi in Italia solo grazie alle Olimpiadi di Torino 2006 e contrappone la realtà dei 333 atleti tesserati nel nostro Paese, ai l.250.000 del Canada, eliminata dalla fase finale, ai 7.000 della Svezia, sconfitta in finale per 8 a 5. In una manciata d’anni, i nostri atleti hanno raggiunto un risultato che, a rigor di logica, sembrava precluso. Ma la logica si arrende al rigore, all’impegno, alla volontà, e allo spirito di sacrificio: Raspini Spa è da sempre vicina alle realtà sportive del territorio, e il sostegno al Curling è determinato proprio dalla profonda condivisione di questi valori.



Ma, quello di Raspini, è anche un vincolo assunto per il futuro: l’azienda ha infatti la volontà di incrementare la diffusione di questo sport tra le nuove generazioni e aumentarne la visibilità.



Proprio per questo incoraggia e appoggia in modo concreto il Curling Pinerolo, sperando di entusiasmare e veder nascere e crescere nuovi campioni sotto la sua bandiera, con la certezza che la medaglia d’oro di Mosaner sarà un grande stimolo.