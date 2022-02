Economia, non siamo una regione per giovani? In dieci anni il Piemonte ha perso un'azienda baby su quattro

In dieci anni sono "sparite" quasi un'azienda "baby" su quattro, in Piemonte. Lo dicono gli ultimi dati di Cna Giovani imprenditori, che mostrano come in 10 anni sono mancate all’appello quasi 156mila imprese giovanili, con un calo del -22,4%. Il risultato è che a fine 2020 si contano circa 541 mila imprese giovanili iscritte al Registro delle Imprese delle Camere di commercio contro le 697mila presenti nel 2011. E se prima un’impresa su 10 era under 35 ora il peso dei giovani sul tessuto imprenditoriale è sceso all’8,9%.



“Il Piemonte e l’Italia devono tornare a essere alleati dei giovani, dell’impresa e dei giovani che vogliono fare impresa”, dice il presidente di Cna Piemonte Giovani Imprenditori, Andrea Valentini. “Come CNA siamo molto attenti alla nascita delle nuove imprese giovanili perché oltre il 90%, come confermano anche i dati, sono delle microimprese. E in tutte le province piemontesi, un imprenditore su dieci è un giovane o una giovane. Siamo pronti ad affiancare i giovani imprenditori e le giovani imprenditrici nel loro percorso, ma abbiamo bisogno che enti e istituzioni regionali considerino le associazioni di categoria interlocutori per la creazione di tavoli e politiche di sostegno”.