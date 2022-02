Palermo: cosa visitare e come arrivarci velocemente in traghetto

Un museo a cielo aperto ricco di chiese, monumenti e opere d'arte. Se volessimo presentare Palermo in poche e semplici parole queste sarebbero le più appropriate. Capoluogo della Sicilia, terra rigogliosa e pregna d'influenze greche, romane, arabe e normanne, Palermo merita di essere visitata da cima a fondo per tuffarsi in un passato ricco di storia e in un presente ancora tutto da scrivere.

Cosa vedere a Palermo

Tra i principali punti d'interesse di Palermo il "Palazzo dei Normanni" merita il posto d'onore. Situato in Piazza Indipendenza, il "Palazzo Reale di Palermo" incarna l'essenza stessa della città.

Attuale sede dell'Assemblea Regionale Siciliana e residenza reale più antica d'Europa, il Palazzo dei Normanni vanta uno stile eterogeneo, frutto delle diverse dominazioni straniere che si sono susseguite nell'isola.

Ricco di cortili, giardini e mosaici di raro splendore, il Palazzo Reale condensa tutta la sua bellezza nella "Cappella Palatina" dedicata a San Pietro Apostolo. Edificata nel 1130 per volere di Ruggero II l'imponente basilica consta di tre spettacolari navate impreziosite da decine di mosaici bizantini tra cui, senza ombra di dubbio, spicca il "Cristo Pantocratore", realizzato con tessere blu e oro che infondono maestosità all'interno della chiesa.

Il tema del Cristo Pantocratore è ripreso anche sulla sommità della "Chiesa della Martorana", in pieno stile arabo-normanno con incursioni nel barocco seicentesco, considerata una delle più chiese bizantine più belle al mondo. La Chiesa rientra nel complesso dei beni dell'"Eparchia di Piana degli Albanesi" e, pur essendo formalmente soggetta alla Santa Sede, osserva il calendario liturgico di stampo ortodosso.

Altro mirabile esempio di stili architettonici profondamente differenti gli uni dagli altri ma che riescono a fondersi e completarsi a vicenda è sicuramente la "Cattedrale di Palermo". Nata come basilica paleocristiana, la chiesa divenne moschea sotto la dominazione araba per poi tornare a essere chiesa sotto i Normanni.

Lo stile che puoi ammirare oggi è frutto dell'ingegno e della bravura di Ferdinando Fuga che, sotto la direzione di Carlo di Borbone, decise di ridimensionare gli elementi di ascendenze arabo-normanne, gotiche e barocche per abbracciare uno stile perfettamente neoclassico.

Se l'aspetto maestoso dell'esterno ti lascerà senza fiato, gli interni potrebbero lasciarti disorientato per qualche istante: l'abside maggiore è in stile arabo-normanno, il portale è gotico, la cupola è barocca ed è possibile ammirare cripte, tombe e i gioielli del tesoro reale. Un vero e proprio spettacolo da non perdere.

Se decidi di visitare Palermo, inoltre, non puoi esimerti da una visita al famigerato "Duomo di Monreale". La "Chiesa di Santa Maria Nuova", meglio conosciuta come "Duomo di Monreale".

Anche in questo caso è possibile ammirare la diversità degli stili che hanno indotto l'Unesco a includere il Duomo all'interno dei suoi tesori. Allo stile tipicamente normanno, rinvenibile nei mosaici bizantini che abbelliscono gli interi, si contrappone il ricchissimo barocco del porticato d'ingresso cui si aggiunge il settecentesco altare maggiore e l'organo novecentesco.

E poi c'è ancora il folkloristico mercato di Ballarò, il maestoso "Teatro Massimo Vittorio Emanuele" e la caratteristica chiesa di "Santa Rosalia" scavata nell'anfratto di una roccia quasi sulla sommità del monte Pellegrino. E se hai voglia di tuffarti in acque turchesi e smeraldine non puoi perderti la fantastica spiaggia di Mondello brulicante di vita in ogni periodo dell'anno.

