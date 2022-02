Ciclo di incontri dell’ Azione Cattolica di Saluzzo sul tema delle migrazioni

Il ciclo di incontri, organizzati quest’anno dall’Azione Cattolica Diocesana, è incentrato sui temi dell’accoglienza e dell’integrazione ed ha per titolo: “Dall’io che isola al noi che include: ascoltare, capire, accogliere, integrare”.

Ecco le date dei quattro appuntamenti: sabato 19 febbraio, dalle 17 alle 19; giovedì 3 marzo, dalle 20.30 alle 22.30; venerdì 25 marzo, dalle 20.30 alle 22.30; venerdì 22 aprile, dalle 20.30 alle 22.30.

Il relatore di sabato 19 febbraio è originario di Treviso, mentre gli ultimi tre docenti provengono dall’Università Cattolica di Milano. Il luogo, scelto per ospitare gli eventi, è il teatro dell’Oratorio Don Bosco di Saluzzo.

All’incontro di apertura, interverrà il prof. Antonio Silvio Calò, docente di Treviso e autore del libro “Si può fare. L’accoglienza diffusa in Europa”. Verranno spiegate più da vicino le ragioni, i perché e le dinamiche locali dell’integrazione.

Nel prosieguo del percorso, Laura Zanfrini, docente di sociologia delle migrazioni, ci illustrerà, invece, le ragioni storiche, economiche e sociologiche, che spingono i migranti a lasciare il loro Paese d’origine. Francesca De Vittor, ricercatrice di diritto internazionale, chiarirà meglio lo status del migrante e, in particolare, quali obblighi incorrono sui soggetti giuridici, che questa categoria di persone incontra nel corso del loro cammino.

Infine, il prof. Francesco Marini concluderà il percorso, proponendo delle buone pratiche sull’accoglienza, che verranno condivise con alcuni enti del nostro territorio. A quest’ultimo evento, interverranno Virginia Sabbatini, coordinatrice dell’Equipe Saluzzo Migrante (Caritas), Patrizia Venditti, preside dell’alberghiero di Dronero e Mario Trettola, presidente regionale delle Acli.

L’obiettivo finale è quello di diffondere una migliore conoscenza e delle buone prassi su un tema sempre attuale e complesso, come quello delle migrazioni. Come afferma il Papa nella nuova enciclica, “i nostri sforzi nei confronti delle persone migranti che arrivano, si possono riassumere in quattro verbi: accogliere, proteggere, promuovere e integrare. Non si tratta di calare dall’alto programmi assistenziali, ma di fare insieme un cammino verso queste quattro azioni, per costruire città e Paesi più aperti”.

Gli incontri potranno essere seguiti in modalità online sulle pagine Facebook del Corriere di Saluzzo e dell’Azione Cattolica. Per chi volesse, invece, partecipare in presenza, bisogna iscriversi via mail all’indirizzo acsaluzzo@gmail.com ed avere il Green Pass.