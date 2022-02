Il presidente della Regione Cirio a Dronero, viabilità e circonvallazione i temi al centro dell'incontro con il sindaco

La visita istituzionale che ha portato il governatore della Regione Piemonte Alberto Cirio in alta Valle Maira ha visto lo stesso governatore accompagnato da Fabio Carosso vicepresidente e assessore all’urbanistica, programmazione territoriale e paesaggistica, sviluppo della montagna ed enti locali accompagnato dai consiglieri regionali Paolo Demarchi e Matteo Gagliasso fare tappa anche a Dronero.

Visita veloce e fuori programma nella quale il sindaco di Dronero Mauro Astesano e il vice-sindaco Mauro Arnaudo hanno potuto illustrare ai vertici regionali i problemi della viabilità cittadina nonché la questione relativa al completamento dei lavori della circonvallazione.

“È stato un momento di scambio di opinioni importante. - ha detto il sindaco di Dronero - Il tempo a disposizione era veramente poco, tengo quindi a ringraziare il Governatore Cirio il vice-presidente Carosso e i consiglieri Demarchi e Gagliasso per aver accolto la nostra richiesta e anche per l’attenzione posta al problema che abbiamo loro evidenziato. Un altro momento importante e istituzionale, quello che abbiamo vissuto oggi pomeriggio, dopo l’incontro in Provincia con i vertici dell’ente e l’incontro in comune con amministratori locali e imprese. Un tema così importante per la città di Dronero va affrontato in ogni modo ed è quello che stiamo facendo”.