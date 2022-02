ACDA, conclusi 98 interventi per oltre 6,5 milioni di euro nel 2021

Nel 2021 sono stati eseguiti 98 interventi, coordinati dall’Ufficio Progetti e Lavori, per un importo complessivo di euro 6.531.293,75.

Il Piano dei Lavori condiviso con l’Autorità d’Ambito (EGATO) ne prevedeva 91, l’obiettivo indicato dall’Arera era del 75% di quanto previsto. I risultati sono ancor più soddisfacenti se si considera che la gestione dei cantieri ha dovuto adeguarsi alle procedure anti Covid-19 e che si è sofferto della mancanza di continuità lavorativa legata ai casi di positività/quarantena dei componenti delle squadre operative.

Oltre 2 milioni e mezzo sono stati investiti – tra gli altri – in lavori di sostituzione condotte, installazione valvole, sostituzione di turbocompressori, drenaggi, asfaltature, spostamenti reti fognarie, bonifiche e pulizie del depuratore di Cuneo, installazioni impianti di disinfezione e misuratori di portata. Detti interventi sono stati realizzati nei comuni di Cuneo, Borgo San Dalmazzo, Castelletto Stura, Lesegno, Pamparato, Priola, Dronero, Roccavione, Boves, Busca e Ceva.

Realizzati interventi previsti da accordi quadro per oltre 2,3 milioni di euro nei comuni di Vignolo, Peveragno, Gaiola, Monastero di Vasco, Mombasiglio, Chiusa di Pesio, Margarita, Manta, Roccavione, Borgo San Dalmazzo, Busca e Cuneo: trattasi soprattutto di rifacimento allacciamenti, sostituzione rete idrica e/o fognaria, sostituzione tubazioni di scarico e di rete di adduzione.

Gli interventi in ripristino dei danni alluvionali del 2020 sono stati 34 per un importo complessivo di circa 1,5 milioni di euro suddivisi tra i comuni di Pamparato, Ormea, Garessio, Lesegno e Mombasiglio, Limone Piemonte e Valdieri.

Infine, sulla quota per le Unioni Montane sono stati effettuati 3 interventi nei comuni di Pradleves, Caprauna e Briga Alta per un totale di euro 120.000,00.

L’Ufficio Appalti e contratti ha effettuato 45 gare sul portale telematico, 62 affidamenti lavori di cui 25 a seguito di danni alluvionali, affidato 92 servizi, 38 forniture, 105 incarichi professionali, 39 subappalti, redatto 336 determinazioni e gestito 19 sinistri. Le aggiudicazioni sono state per oltre 17 mln di euro, gli affidamenti diretti per circa 9 mln di euro, gli incarichi professionali per 730mila euro.

L’Ufficio Approvvigionamenti, Acquisti e Magazzino ha gestito 66 contratti ad accordo quadro di fornitura/servizi ed effettuato oltre 2.600 ordinativi, rapportandosi con 551 fornitori per un totale di 4.410 fatture.