In fiamme un capannone a Dronero: ingente mobilitazione di Vigili del fuoco

AGGIORNAMENTO DELLE ORE 14.34: Le fiamme sono state domate. L'intervento celere dei Vigili del fuoco ha permesso di salvare dal rogo metà fabbricato, oltre al tetto, che al momento sembra non aver subito danni ingenti.

Le squadre dei pompieri sono ancora sul posto, per tutte le verifiche del caso e la messa in sicurezza del capannone, che si trova all'interno di un'area industriale.

La grossa colonna di fumo è stata a lungo ben visibile anche di distante, e dalla strada provinciale Dronero-Busca.

Fortunatamente non ci sono persone coinvolte. Ancora sconosciute, al momento, le cause dell'incendi.

ORE 13.23: I Vigili del fuoco stanno intervenendo a Dronero, in via della Resistenza, per un incendio all'interno di un capannone per lo stoccaggio di materiale edile.

La centrale operativa di corso De Gasperi, a Cuneo, dopo la richiesta d'intervento - giunta intorno alle 12.40 - ha disposto l'invio delle squadre di Cuneo, Dronero e Busca.

All'arrivo sul posto della squadra di Dronero, i pompieri hanno comunicato che il rogo pare essere sotto controllo. Stanno comunque intervenendo a supposto i colleghi di Busca, insieme alle unità di Cuneo, partite anche con l'autobotte e l'autoscala.