“Né carne né pesce? Vivere da single cattolici": in arrivo a Fontanelle di Boves Chiara Bertoglio

Sarà presentato sabato 9 novembre, alle ore 17:30, presso il Santuario Regina Pacis aFontanelle di Boves il nuovo libro della pianista, musicologa e teologa Chiara Bertoglio.

Classe 1983 ed originaria di Torino, è a quota 23 lavori realizzati. Quest’ultimo, intitolato “Né carne né pesce? Vivere da single cattolici", con prefazione di Luciano Moia e pubblicato da Effatà Editrice, si concentra sul tema dell’affettività.

L’autrice prende in esame le sempre più persone single, con un’attenzione particolare alla religiosità che si rifà anche al suo essere parte del Movimento dei Focolari.

“La condizione di single - si legge nella presentazione del libro - sempre più comune nella società odierna, accomuna persone in situazioni di vita e di relazioni molto diverse. Fra loro ci sono persone credenti, il cui percorso vocazionale interroga profondamente loro stessi in primo luogo, e la Chiesa in generale. Davvero sono ‘né carne, né pesce’ come alcuni di loro si sentono non avendo preso impegni per la vita nella consacrazione religiosa o nel matrimonio? Oppure può essere rivolta loro una Parola di vita, che venga a visitarli, accoglierli e raggiungerli nella loro concretezza dell'esistenza? Questo libro racconta esperienze di accompagnamento pastorale delle persone single, e anche opportunità che gli ambienti cattolici offrono per intessere nuove relazioni, nella certezza che la prima e la più importante di queste è quella con Dio.”

Grande grinta e capacità, Chiara Bertoglio si è diplomata in pianoforte presso il Conservatorio di Torino, alla Società Svizzera di Pedagogia Musicale e all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Ha una laurea specialistica in musicologia presso l'Università Ca' Foscari di Venezia, due master presso l'università Tor Vergata di Roma, un dottorato di ricerca in pratica di esecuzione musicale presso l'università di Birmingham, una laurea in teologia sistematica presso l'università di Nottingham ed una licenza in teologia presso il Pontificio ateneo Sant'Anselmo.

Autrice di numerose monografie in italiano e in inglese, di cui alcune vincitrici di premi internazionali, è cofondatrice della Società Bachiana Italiana e membro del gruppo “Inkiostri”. Insegna pianoforte al Conservatorio di Cuneo e di Torino, è docente di teologia della musica presso le facoltà di teologia di Milano, Bologna e Firenze, nonché insegnante presso l'università Tor Vergata di Roma.Inoltre giornalista pubblicista, scrive per quotidiani e riviste italiane e per riviste online in lingua inglese. Ha pubblicato diversi CD per Da Vinci Classics e scritto anche numerosi libri.

La sua ultima "fatica" letteraria è "Né carne né pesce? Vivere da single cattolici", libro che presenterà sabato a Boves e che è stato presentato al prestigioso Salone Internazionale del Libro di Torino nel mese di maggio di quest’anno.A condurre l’evento sarà la valmairese Nadia Mattalia.

Originaria di Villar San Costanzo, è attivamente coinvolta in alcune associazioni religiose, quali il Movimento dei Focolari ed il CVS (Centro Volontari della Sofferenza): “Sono molto felice di condurre l’incontro di presentazione - ci dice - Con Chiara siamo molto amiche ed il suo libro è bellissimo: una lettura che consiglio vivamente, molto riflessiva, articolata e per nulla scontata.”

Prima della presentazione del libro, alle ore 16:30, Chiara Bertoglio suonerà l'organo nel corso della Messa nel santuario di Fontanelle di Boves.

L’evento della presentazione è realizzato in collaborazione con la libreria cattolica Stella Maris di Cuneo, con sponsor Esmeralda Officina dei Fiori di Borgo San Dalmazzo che adornerà il palco di fiori.

Ingresso libero. Per maggiori informazioni www.libreriastellamaris.it / 0171 681458.